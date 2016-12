Bon pour World of Final Fantasy, dès l'annonce je le sentais bien, le produit final confirme: un vrai plaisir ce jeu, une surprise dans le sens ou j'ai été assez content sur différents points du jeu, dont le système de combat et le bestiaire. One Piece: Burning Blood, jeu qui je ne sentais mais pas du tout et au final (bien qu'il manque de contenu) une grosse tuerie je trouve, le gameplay est excellent et graphiquement très propre au niveau des animations, étant fan du manga pour le coup j'ai été comblé comme il faut en attendant une suite!Ratchet&Clank le retour! Comme convenu un jeu maitrisé, assez complet pour ce reboot/remake a petit prix, un retour très attendu et réussi avec succès! Une pépite me concernant, ensuite Pokémon, forcément la c'est du tout bon j'ai pris pour la première fois de ma vie les 2 versions que je complète actuellement, de quoi me donné quelques heures de jeu, des très bons opus, peut-être pas le meilleur mais presque mes préférer! (juste le délire Ultra-Chimère que j'ai trouvé très nul)Battlefront sorti en 2015 mais le season-pass en 2016, au final avec, on se retrouve avec un jeu complet et très soigné! Graphiquement une tuerie, gameplay simple mais efficace, avec tout le contenu de 2016 le jeu devient riche et très intéressant, du coup après Rogue One c'est un plaisir de retrouvé Scariff et vivre dans l'intégralité la bataille finale du film.FFXV, trop figue, trop raisin, je peux pas le qualifié correctement... Un excellent jeu avec une histoire de merde pour simplifié mais qu'est-ce qui prime le plus au final ? Le plaisir du jeu en main a une histoire éphémère qui quoi qu'il arrive n'est que temporaire dans cette situation? C'est cette question qui sauve ce jeu, en apportant la réponse qui est: le plaisir de jouer!Les quelques petits jeux qui ont comblé l'année, des titres bons dans l'ensemble, No Man's Sky au final j'ai vite décroché comme pas mal de monde je pense, Star Ocean V pareil, je n'ai même pas fini l'histoire et je n'ai pas vraiment envie d'y retourné... Dragon Quest Builders au final ne m'a pas tant plu que ça, je ne l'ai pas encore fini mais attention c'est uniquement par manque de temps et non une question de volonté, le jeu est très bon. Les 2 jeux Lego portant sur mes 2 franchises favorites sont très bons, j'ai platiné les 2 avec plaisir pour le coup!Je l'ai débuté mais je le garde pour après, quand j'aurais fini totalement Final Fantasy XV et les deux Pokémon, du coup il servira de transition entre 2016 et 2017, le petit bonus en quelques sortes! De ce que j'ai tâté, il semble très prometteur! Un jeu qui change!––––––––––––––––––––––––––––––––––––Très bonne année 2016 qui commence en douceur mais finie en beauté avec de très nombreux gros titres dont certains attendu depuis longtemps pour un résultat qui globalement tient la route! Par contre pour l'année prochaine, je vais essayer de vraiment choisir mes jeux afin d'éviter quelques achats inutile comme j'ai pu le faire cette année, d'autant plus que l'année prochaine c'est une année intéressement blindé quasiment dès le début avec des titres qui font baver! Bref, 2016 a été très bon mais 2017 sera je le pense excellent!