Propel propose actuellement des drônes Star Wars vraiment magnifiques.Le Speeder Bikevoici le descriptif d'Amazon-High performance battling quadcopter 74-z speeder bike-Batailles aériennes excitantes possibles avec d'autres quadcopters propel Star Wars-Chaque modèle collector est peint à la main et numéroté; la boîte Deluxe est scellée à la cire. Lors de l'ouverture, l'éclairage et des extraits sonores des films originaux s'allument-Jusqu'à 55 km / h avec décollage/atterrissage automatique, contrôle automatique de la hauteur et modes « entraînement » et « performance »-Avec le simulateur de vol, les nouveaux pilotes apprennent à voler et les pilotes expérimentés peuvent améliorer leurs compétences de volLe Tie Advanced me donne envieLe X-wing15 000 exemplaires mondesChaque coffret possède un son et un lumièreN'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concoursHS: Apparemment rupture à la Fnac avec des prix de maboule 800€