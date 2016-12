Voici une Information concernant le jeu Resident Evil 7 :Il semblerait que la version PC du titre soit protégée par le système Denuvo DRM. Capcom assurait ainsi des ventes à cette version, qui ne serait donc pas piratable, surtout que le système Denuvo DRM s’est avéré très efficace. L'un des derniers jeux à l’avoir utilisé était DOOM. Il a été retiré il y a quatre mois car le Studio a estimé ses ventes suffisantes. Pour rappel, le jeu sortira sur Ps4, PC et Xbox One le 24 janvier prochain …Source : http://www.gamepur.com/news/25381-resident-evil-7-use-denuvo-drm.html

posted the 12/23/2016 at 04:40 PM by link49