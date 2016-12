Voici des Informations concernant le jeu Kingdom Hearts III :On en apprend plus sur le jeu dans le dernier magazine japonais Dengeki PlayStation. Tetsuya Nomura précise que la sortie des divers Editions Remastered n’entrave en rien le développement du jeu Kingdom Hearts III, le nombre de personne travaillant sur le projet étant conséquent. Tous les modèles de personnages sont en train d’être retravaillés, mais les choses avancent bien. Il déclare également que même si le système sera différent des jeux passés, une « qualité PS4 KH » est possible dés à présent. L'éclairage est fait avec l'aide de Visual Works.Quant aux commandes, qui améliorent celles du jeu Kingdom Hearts 2, elles deviennent une partie intégrante du jeu. Actuellement, l'équipe travaille sur la façon d'afficher ces commandes afin qu'elles ne soient pas seulement des QTE. Dans le jeu Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep, il est possible d’avoir accès directement à des magies de niveau supérieur, ce qui ne sera surement pas le cas dans le jeu Kingdom Hearts 3. Enfin, Square-Enix veut lier la communication autour du titre avec les 15 ans de la Saga…Source : http://gamingbolt.com/kingdom-hearts-3-models-being-reworked-situation-commands-an-integral-part