Wii U

Et si les joueurs se perdaient en chemin et avaient envie de savoir comment faire sans trop se casser la tête ? C'est ce que se sont dites les éditions Piggyback, déjà responsables des guides officiels de The Wind Waker mais également d'autres licences telles que Final Fantasy ou Metal Gear Solid. C'est en effet sur Twitter que l'entreprise a teasé l'arrivée d'un guide pour Breath of the Wild qui viendra en différentes éditions ; actuellement en création il n'a pas encore de date de sortie, tout comme le jeu lui-même.