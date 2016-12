Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy XV :Le jeu a dépassé les 800 000 exemplaires au Japon, sans compter les ventes des versions dématérialisées, mais ça reste faible comparé aux 1 500 000 d’exemplaires vendus en une semaine du jeu Final Fnatasy XIII. Cependant, Hajime Tabata estime que ce score est assez bon compte tenu de la situation actuelle de ce marché. En effet, ce marché est maintenant tourné vers les smartphones, et la Ps4 a un parc beaucoup moins important que celui de la Ps3. Avec ces 5 millions d’exemplaires distribués le premier jour, les ventes proviennent donc de l’occident, ce qui est tout à fait normal vu que le parc y est plus conséquent. Il estime également que le fait que le jeu soit un open-world a aidé le jeu à se vendre aux USA et en Europe, alors que les japonais ne pas très familiers avec ce type de jeu...Source : http://attackofthefanboy.com/news/hajime-tabata-talks-success-final-fantasy-15/

posted the 12/23/2016 at 10:59 AM by link49