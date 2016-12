Voici une Rumeur concernant la Nintendo Switch :Il semblerait qu’Epic teste actuellement la dernière version du moteur Unreal Tournament sur la Nintendo Switch, selon un code source récemment découvert. Plusieurs lignes de code source dans la branche maître UE4 se réfèrent à Wolf UT, qui à première vue peut sembler plutôt inoffensif. Cependant, étant donné que chaque instance de Wolf, WolfSea et WolfAir ont récemment été renommées Switch, SwitchConsole et SwitchHandheld, cela indiquerait indique que Wolf était un nom de code interne pour la console. La Nintendo Switch pourrait, si les tests sont concluants, faire tourner un moteur qui ne tourne que sur PC, Ps4 et Xbox One...Source : http://www.gonintendo.com/stories/270807-rumor-epic-testing-switch-capabilities-by-running-the-new-unrea

posted the 12/23/2016 at 07:59 AM by link49