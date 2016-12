Je sais pas si vous avez suivi l'affaire, mais il y a eu un bug sur le xbox live, un code qui à fuité qui à fait que énormément de monde à pu profité du code de téléchargement, dont moi.Ma question est : Vont il retiré la licence? car on peux toujours y jouer c'est bizarre qu'il n'ont pas réagit depuisPS : quand je vais sur le store, il me dise que je peux l'acheter alors que je l'ai déjà XD

posted the 12/22/2016 at 11:26 PM by shincloud