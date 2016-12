Je vous présente la démo de ce jeu, dans ses grandes lignes, j'ai joué plusieurs minutes à celle-ci avant de record, pour me familiariser un minimum avec le gameplay, mais je n'ai pas encore tout saisi sur ce que le jeu (enfin cette démo) propose et tout le contenu présenté. [video]https://www.youtube.com/watch?v=mvPeATIpJEU[/video] J'espère toute fois que ce gameplay en ma compagnie vous plaira. Mes différents liens : Dailymotion : http://www.dailymotion.com/Jackofblad... Facebook Officiel : http://www.facebook.com/Jackof701 Instagram : https://www.instagram.com/jackofblade701/ Twitter Officiel : https://twitter.com/jackof7 Twitch : http://www.twitch.tv/jackofblade701 Snapchat : https://www.snapchat.com/add/jackofblade701

posted the 12/22/2016 at 10:01 PM by jackofblade701