2 en 1 comme le shampoing head and shoulder

Nintendo, un maître de l’optimisation

un gameplay aux petits oignons

Le retour des tiers

salut a tous1/La Switch est la première console grand public à proposer un concept inédit :la première console hybride pouvant à la fois remplir les rôles de console de salon et de console portable.2/les consoles de Nintendo, qu’elles soient de salon ou bien portables, ont presque toujours été moins puissantes que la concurrence, et pourtant un mariokart 8 ou un splatoon n'as pas a rougir devant the last of us ou uncharted 4 .3/la firme de Kyoto s’est toujours démarquée, tant dans ses consoles de salon que portables dans l’innovation dans le gameplay , dans ses jeux, ou dans l’expérience de jeu qu’elle a pu proposer.4/Plusieurs indices sont plutôt rassurants quant au support des éditeurs et développeurs tiers et donc à l’avenir de la Switch. Déjà un nombre important d’éditeurs et développeurs ont annoncé leur soutien à la Nintendo Switch. Mais aussi et surtout, les moteurs Unreal Engine d’Epic et Unity supporteront la console. Enfin, on a appris récemment que la console devrait également supporter Vulkan, la nouvelle API graphique. Ces différentes annonces témoignent d’une volonté de Nintendo de rassurer les éditeurs et développeurs tiers quant à la facilité de production des jeux.