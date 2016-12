Bonjours a tous.



Je sais c'est juste une demo mais après l'avoir finit j'ai un peu peur sur quelque points,j'aimerais avoir votre avis sur la question et avis tout cours sur la demo ^^.



La musique qui tourne est sympa.



Le gameplay est fluide,j'ai pas eu de soucis,bon un peu chiant les robots qui tire des boules on ce fait souvent toucher quand on les attaque a l'epée,j'ai un peu peur qu'on abuse des tirs a distance.



J'ai une peur bleu que le jeux soit pas du niveau du un coté scenario et de ne pas avoir des personnages attachant surtout après un drakengard 3 indigeste.



Pour le peu que j'ai vu sa a l'air correct.



Mais en fessant cette demo j'ai remarquer que le niveau de la demo c’était juste une ligne droite,moi j'adore les labyrinthe a la dark souls,zelda,pandora tower.

Et la non,ta juste un raccourcit avec un ascenseur c'est tout.Ligne droite.

Oui je sais qui aura des grosse map mais j'ai envie de donjon labyrinthique.