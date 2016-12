Jeux Video

Période de calme oblige, j'en profite pour rattraper mon retard sur certains jeux et ne voulant pas me faire trop chier, un petit Telltale semblait répondre à mes attentes.J'ai pêcho la Saison complète de The Wolf Among Us avec le Game with Gold au printemps dernier... mais impossible de le lancer. Je suis toujours abonné, j'ai effacé le jeu puis re-dl pour vérifier mais rien à faire, à chaque fois, ça refuse de se lancer et ça m'indique que je "dois vérifier mon abonnement Gold".Quelqu'un a rencontré ce genre de couille ?(j'ai vérif avec d'autres jeux GOLD et ils fonctionnent)