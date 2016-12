Tout est dans le titreJe ne l'ai pas encore vue, mais ce qu'il en dit me tente, à voir si j'ai deux heures à tuer...Bon le mec à pleuré devant Lucy mais il a aussi l'un des premiers à parler du drame Ratchet & Clank ( si vous voulez rire relisez les commentaires de GK là dessus

Like

Who likes this ?

posted the 12/22/2016 at 08:39 PM by darksly