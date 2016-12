Voici une Information autour du jeu Kingdom Hearts III :Utada Teruzane, le père et le manager d’Utada Hikaru, a confirmé sur son compte Twitter qu’Utada Hikaru travaille actuellement sur le thème principal du jeu Kingdom Hearts III. Pour rappel, le jeu sortira sur Ps4 et Xbox One, mais n’a pour le moment pas de date de sortie officielle…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1327464