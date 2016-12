j'ai un problème mon ordi est hs j'ai voulus récupérer le disque dur pour le relier a un boitier externe et récupérer des donnée très importante , seulement c'est la 1ere fois que je vois un disque dur comme çale disque dur ressemble a ça : http://hifipcguide.com/wp-content/uploads/2014/09/stocker-sa-musique-SSD-Mini-PCIE.jpeg c'est possible de trouver un boitier externe pour des disque dur similaire ?

posted the 12/22/2016 at 06:51 PM by q