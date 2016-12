Voici une Rumeur concernant le jeu Mass Effect Andromeda :Selon le revendeur britannique Grainger Games, le jeu serait disponible en avance sur Xbox One grâce au programme EA Access. Reste à voir si cela se concrétise, car il semble que le jeu Titanfall 2 n’est pas eu ce traitement de faveur. En attendant une confirmation d’Electronic Arts. Pour rappel, le jeu sortira en début d'année prochaine sur PC, Ps4 et Xbox One…Source : http://thisgengaming.com/2016/12/21/rumor-mass-effect-andromeda-will-have-early-access-on-xbox-one-with-ea-access/

posted the 12/22/2016 at 05:31 PM by link49