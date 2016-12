Si vous avez eu la chance de voir les premiers Star Wars au cinéma, vous savez à quel point l’expérience de l’un de ces films sur un immense écran dans une salle obscure est intense. Pour ceux qui étaient trop jeunes ou qui n’ont pas eu la chance d’avoir des rediffusions près de chez eux, Disney a peut-être une bonne nouvelle dans ses cartons : Gareth Edwards, le réalisateur de Rogue One, a en effet confirmé qu’il avait vu une version 4K de l’épisode IV lors d’une projection privée.



Cela signifie que Disney a une toute nouvelle version du film sous la main et ce serait étonnant que la famille Mickey n’en fasse rien — d’autant que l’année 2017 marquera les 40 ans de la sortie du film, une date anniversaire qui mériterait un bon cadeau aux fans. Comme le note Inverse, Edwards a souligné qu’il y avait encore le fameux logo de la Fox avant le film, contrairement aux versions dématérialisée sur lesquelles il a été retiré par Disney. La raison est simple : la Fox possède toujours les droits de distribution en salles de ces films et il faudra donc qu’il y ait un accord entre les deux géants pour que cette version restaurée sorte dans les salles obscures un jour.

Quant à la version qui a servi de support à cette restauration, cela reste un mystère. Pour rappel, la version de Star Wars sortie en 1977 se fait rare — c’est plutôt la version « spéciale » de 1997 qui a été massivement diffusée, avant d’être remplacée une nouvelle fois en 2004 par une version DVD qui ajoute les acteurs de la prélogie dans certaines scènes clefs. La dernière version, le Blu-Ray de 2011, apporte encore quelques modifications à l’ensemble qui n’a plus grand chose à voir avec le film de 1977 — les ajustements opérés par George Lucas ont d’ailleurs été largement moqués (des cailloux en image de synthèse devant R2-D2, des aliens en plus dans les rues de Mos Eisley etc.).



Difficile d’imaginer que George Lucas laisserait Disney utiliser l’une des premières versions de Star Wars pour cet anniversaire, lui qui est s’est montré si fier de ses petites modifications. Aucune chance non plus, malheureusement, que la version illégale compilée et montée par des fans qui est considérée comme l’une des versions les plus abouties à ce jour avec les Despecialized Edition serve d’exemple…



Gageons que nous en saurons plus à ce sujet en début d’année prochaine.