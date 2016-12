Voici des Images autour du jeu NieR Automata :Le site Dualshockers a extrait des images de la Démo, lancée sur la première Ps4 et sur la Ps4 Pro. On peut voir qu’il y a une différence au niveau de l’aliasing entre les deux versions. La version Ps4 Pro est beaucoup plus lisse. La différence est par contre minime lors des cinématiques. Il y a aussi plus de détails dans la version Ps4 Pro.En revanche, Square-Enix a mentionné une meilleure définition de l'éclairage et des ombres sur PS4 Pro, mais apparemment, ces améliorations ne semblent pas être implémentées dans la démo. C'est compréhensible, étant donné qu’il reste environ encore deux mois avant la sortie du jeu. Pour rappel, le jeu sortira le le 10 mars 2017 en Europe sur Ps4, et plus tard sur PC…Source : http://www.dualshockers.com/2016/12/22/nier-automata-ps4-pro-vs-ps4-screenshot-comparison-massive-anti-aliasing-differences/