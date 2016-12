Franchement l'adaptation est très fidèle aux jeux :- Les gardes sont complètement teubé et ont la réactivité d'une bite vidée après une bonne branlette devant un poster de Scarlett Johanson.- L'histoire dans le présent complètement osef.- Les mauvais choix scénaristique...Pas de doute, le film est fidèle aux jeux !On sent la patte d'ubisoft !