Les tflops par si les tflops par là, tout le monde en parle mais est-ce que beaucoup savent vraiment de quoi ils parles ?on compare souvent ce que peut être un switch avec du Nvidia face à des xbox one ou de la ps4 qui son elle chez AMD, pour ensuite dire que jamais une console portable serait capable d'égaler ou de rapprocher ce genre de console....Mais avant de comparer... ça serait quand même bien de partir sur des vrais base non ?Car en réalité on le sait Nvidia en matière de tflops et bien au dessus de Amd pour le même nombre de tflops , jusqu'à là on est tous d'accord ?Donc l'idéal pour comparé ou envisagé ce donné une idée de ce qu'il faudrait au switch pour être proche de c'est deux consoles c'est de pourvoir comparé ce qui est comparable non ?Ce que je veux dire par là c'est que si ont mais les tflops de chez Amd au niveau des tflops de chez nvidia on peut vite voir à quel point il y a un gouffre entre ce que les gens pensent et la réalitéOn va partir sur une base de 1 tflops , on c'est que 1 tflops chez Nvidia = 1.6 tflops chez amd soi 60% de plus chez Nvidia a tflops égaleSi on part de cette base dans ce cas on peut vraiment calculer ce que doit réellement représenter la xbox one et la ps4 qui elle sont chez AMD contre ce que pourrait être le switch avec du NvidiaDonc voilà ce qu'on aurait besoin d'avoir en matière de tflops pour que la switch soi proche ou égale a la xbox one et la ps4C'est donc le moment de la convertion AMD ===> Nvidiala ps4 1.8 tflops amd = 1.08 Tflops ou 1080 Gflops NvidiaLa xbox one 1.3 tflops amd = 0.780 Tflops ou 780 gflops NvidiaVoila en realité sur quoi ce basé quand vous voulez faire un comparo " switch vs xbox one , ps4 "À partir de ce constat on comprend vite pourquoi au final que certain site assez connu ose dire que le switch ne sera pas si loin d'une xbox one voir une ps4 ...