Les plus:



-Graphiquement sympa

-Vue 2D, 3D, du dessus, ca change, c'est cool

-Mi bayonetta mi shoot em up



Les moins:

-moins technique que bayonetta (on peut spammer l'esquive et n'avoir aucun dégât, moins de combos)

-Se battre contre des bras scie circulaire qui font aucun dégât tout en restant appuyer sur R1 pour tirer dessus pendant de longues minutes, pas mon délire

-Le boss de fin qui me rappelle des autres boss de platinium games comme wonderful 101 ou bayo, on repassera sur l'originalité



Bref du solide comme dab niveau gameplay malgré deja un certain sentiment de lassitude par manque de combos et par un trop plein de phases shoot em up par forcément folichonne, ca s'annonce plutôt bon si le gameplay évolue et que l'histoire est intéressante.



Dommage que square enix n'a fait de remake du premier, ca aurait été cool de pouvoir faire le premier Nier en attendant le second... Mais non on préfère refaire des portages sans intérêt de jeux que tout le monde a déjà fait, que de faire un effort sur ce genre de jeux de niche que peu de monde a fait, vu le peu de publicité qu'a eu le jeu à l'époque malgré la hype grandissante qu'a eu le jeu au fur et à mesure...



question:



C'est quoi ce délire du bandeau sur les yeux si dans les cinématiques les personnages regardent les ennemis et les dangers qui arrivent comme s'ils voyaient au travers du bandeau? C'est juste pour le style? Ca m'a perturbé quand même de voir ca...