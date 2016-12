Voici tout d’abord des Images autour du jeu Dragon Quest XI :Selon ces scans parus dans le magazine Jump, le protagoniste principal a une marque de naissance sur sa main gauche. Quelque chose arrive quand elle se met à briller. Emma est une amie proche du Héros. Le Grand Arbre de Vie flotte au centre du monde. On dit que le héros peut communier avec l'âme du Grand Arbre. Le système de combat se trouve en bas à droite de la deuxième page. Au niveau des différences entre les deux versions, la version Ps4 dévoilera les personnages et les monstres de la série pleinement réalisés lors d'un combat, alors que la version 3DS montrera les personnages et les monstres en mode 3D, et seulement les monstres en mode 2D. Pour rappel, le jeu Dragon Quest XI : In Search of Departed Time sortira l’année prochaine au Japon…Source : http://gematsu.com/2016/12/dragon-quest-xi-scans-show-ishi-village-battles