Bonjour,Je vends l'intégrale (5 tomes) King's Game Saison 1 + le Manga du Rire Jaune -> Ki et Hi. Les tomes sont en excellent état comme neuf, acheté il y a quelques semaines 48€22 au total, je vends le lot 25€. Envoi possible sans frais supplémentaire, un numéro de suivi vous sera fournie. Voici une vidéo qui résume l'histoire de King's Game : http://www.ki-oon.com/videos/58-king-s-game.html Prix ferme et je vends uniquement le lot complet, pas à l'unité.Paiement acceptés : chèque, paypalLes photos :[UP] Petite baisse du prix ! Prix ferme !!