Voici des Informations autour de la Nintendo Switch :Selon Takashi Mochizuki, journaliste au Wall Street Journal à Tokyo, l’architecture Nintendo Switch serait parfaite pour les open-world. Il précise que la résolution ne passera pas de 1080p à 720p en fonction de la position du dock, comme le suggère certaines sources, mais d’une résolution WQHD à 1080p. L’option VR ne sera normalement pas disponible. Enfin, il ajoute que la console utilise un port USB-C, et que sa vitesse interne est de 5Gbps, ce qui est beaucoup plus rapide que celle de la 3DS qui est de 128Mbps…Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=227018607&postcount=6433

posted the 12/22/2016 at 09:42 AM by link49