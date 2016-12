Hello tout le monde,



Aujourd'hui on va parler du jeu Astroneer qui est en Early Access. Ce jeu nous mets dans la peau d'un astronaute qui arrive sur une planète inconnue avec son petit vaisseau/capsule et vous allez devoir survivre et explorer ce monde assez grand, vaste tout en élargissant votre base au fur et à mesure avec les matériaux que l'on trouve dans cet univers.



La particularité est que vous êtes relié en oxygène à votre capsule et attention va falloir faire des rallonges d'oxygène au fur et à mesure pour vous permettre d'arpenter cet univers vraiment immersif, un jeu d'aventure avec un grand A !



Voici le début de l'aventure en coop, vous pouvez y jouer jusqu'à quatre joueurs et c'est encore mieux, un travail d'équipe vraiment fun.



Ah oui j'ai oublié le jeu est disponible à 19€99 et est vraiment complet pour le moment, des bugs persistent oui, c'est une alpha mais c'est déjà très prometteur et on a de quoi faire dès a présent.



A très vite !