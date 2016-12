Voici une Information concernant la 3DS :Malgré des débuts difficiles, Nintendo a réussi a écoulé 60 millions de 3DS dans le monde, faisant de cette console la console la plus vendue de cette génération. Au Japon, les ventes de 3DS s’élèvent maintenant à 21,9 millions d'unités, ce qui signifie que ses ventes sont maintenant officiellement plus élevées que les ventes de la Ps2. La 3DS devient également la troisième console la plus vendue là-bas, derrière la GameBoy et la DS, après 6 ans de commercialisation. Le podium est donc maintenant composé exclusivement de console Nintendo…Source : http://gamingbolt.com/nintendo-3ds-sales-overtakes-ps2-in-japan