Oh my god ! Je viens de terminer la démo de Nier Automata (Environ 1/2h de jeu) et je suis totalement amoureux du jeu ! La D.A. est monstrueuse, le jeu est parfaitement fluide sur PS4 standard, l'ambiance et les musiques sont divines, bref, je pleurais la "mort" de Bayonetta, mais la je suis totalement hypé par 2B, qui dispose d'une classe sans égale, d'une certaines façon elle surclasse Bayonetta (non, ne me fouette pas Bayo T_T) !!!Bref, ce Nier Automata aura su me faire lâcher Overwatch une trentaine de minutes, ce qui n'est pas rienAh oui, mon gameplay commenté arrive très bientôt ci-dessous. Tchao !