Attention ! J'ai à peine dépassé le tutoriel d'AC 3 et je n'ai jamais touché à la licence à part ça. Je préviens aussi que je vais analyser une fiction mais que je le fais avec une perspective de discours influençant la culture contemporaine.J'ai été invité par un pote au cinéma. Vu qu'il a pioncé pendant tout le film je pense qu'il se vexera pas s'il apprend tout le mal que j'en ai pensé.Une chose m'a choqué dans ce film : le propos ressemble même mot pour mot à ce que les conspirationnistes "antisystème" nous défèquent jour après jour.Les Templiers (les méchants vieux blancs riches et catho) sont des méchants qui sont tellement méchants qu'on peut pas s'empêcher de leur filer des coups de couteau, nous les gentils andalous (arabes) prisonniers de guantanamo (noirs, chinois - version femelle faut pas déconner et jeune BLANC-bec qui fait du zèle pour montrer qu'il est de la bande). Qu'importe qu'on soit des assassins condamnés à mort à raison après JUGEMENT et qu'au final les méchants nous sauvent la vie en nous retenant certes contre notre gré, mais EN VIE.Le Credo ("Creed" pour ceux qui suivent pas) consiste à dire "RIEN N'EST VRAI, IL N'Y A NI BIEN NI MAL. NOUS SOMMES DES ASSASSINS".Donc 1) Je crois en rien et c'est à ça que je crois = j'ai le QI d'un galet peint acheté à Saint-Malo2) Rien n'est vrai = c'est les chinoiiiiiis du FBIIIIII des médiaaa de l'OTAAAN coooours marie-jo, couuuurs !3) Nous tuons des gens parce que ce n'est pas mal ni bien. On fait ce qu'on veut sans se soucier de savoir si c'est juste ou bon ou utile, quelles que soient les conséquences. = la définition du mouton fasciste qui ne réfléchit pas.Ensuite, le but est de trouver la pomme d'Eden (en fait une boule de pétanque OBUT), qui contrôle le libre arbitre de toute l'humanitay parce Dieuy l'a fabriquay.Sauf que quand on veut faire triompher le libre arbitre, on n'adhère pas à une organisation nihiliste qui vise à buter tout ce qui s'oppose à nous. Car le nihilisme est le contraire du libre arbitre. Mourir pour son Credo (le djihad) pour sauver le libre arbitre, OK, mais laisser crever toute sa famille au lieu de remettre en cause le truc... Non.On va essayer de passer outre la vérité historique que la Reconquista opposait des civilisations entre elles, toutes les deux dominées par leur religions respectives, et qu'il n'y a pas lieu de dire qui avait un libre arbitre et qui n'en avait pas, qui était le bien et qui était le mal. En tout cas, c'est suffisamment loin de nous pour qu'on ne soit pas impliqués émotionnellement dans de telles considérations. Contrairement a des conflits plus récents on va dire, il n'y a pas de vérité historique qui prouve les crimes des uns sur les autres.Edit : L'inquisition était terrible et allait clairement à l'encontre des droits de l'homme. Mais elle a persécuté les Templiers aussi. Donc, rappelez-vous, FICTION.Ce film est une ode à toutes les victimes cassos qui croient qu'il y a une société secrète de VIEUX BLANCS qui les empêchent d'être libres en leur imposant le captalisme, la paix, la santé, une tenue vestimentaire raccord avec le 21e siècle, la prospérité, et en interdisant les kébab rue de Rivoli.Si c'est le propos de la série AC sur consoles et PC, on ne s'étonnera pas que des esprits faibles et manipulables, éternelles autovictimes, se mettent à croire à ces conneries.Le problème du fascisme contemporain est-il lié à l'incapacité de certains de faire la différence entre cette fiction et leur réalité ?La période choisie ? L'Andalousie. Ben ouais les Arabes vaincront gros !Ce qui est marrant c'est que c'est le film lui-même qui prononce le mot "arabe" et qui identifie clairement les antagonistes des templiers. En même temps, les Templiers étaient carrément opposés aux Maures, c'est bien ça l'histoire telle qu'elle s'est réellement passée non ?Ironie : le seul Arabe du casting est au service des templiers, non seulement dans la vraie vie mais aussi dans les hallucinations de Rabza White, le héros de l'histoire avec un nom pas du tout américain. Il tente de faire gagner le camp qu'il méprise et on n'apprend sa réelle opinion que quand il glisse un mot doux à Rabza : son admiration pour les Assassins. Il prend même le temps d'expliquer à Rabza pourquoi il ne devrait pas aider les Templiers (dit le soumis littéralement à la solde des Templiers) Apparemment, Hash-haschich veut dire "homme juste et bon et valeureux et indépendant et insoumis et meurtrier ouech frère cousin. Donc les Assassins sont les vrais surhommes et donc des Arabes mais les méchants Templiers les empêchent de s'autodéterminer.Putain nique l'Amérique *mord dans un BigMac*.Ce que je comprends pas, c'est que le libre arbitre est anéanti dans le monde dépeint par le film Assassin's Creed. Les Templiers le disent eux-mêmes : "On a gagnay".Le Blanc (le méchant donc vous aurez compris maintenant) brandit la pomme en semblant utiliser son pouvoir... qui est de donner un sens critique à l'Assemblée de Templier anti sens critique...Ben non, la pomme tu la trouves tu la détruis...Donc les Assassins veulent la pomme pour... Pour la cachay... ? Pour empêcher les gens d'avoir un libre arbitre, en fait ?La pomme de discorde du film, la pomme d'Eden donc, est cachée quelque part et le seul moyen de la retrouver est de forcer Rabza White à jouer à Assassin's Creed à l'Occulus Rift (d'après ce que j'ai compris). Pour ça il soit se faire sodomiser par un bras robotisé ou quoi, sauf quel le truc se branche par la nuque. L'effet est le même car il kiffe sa race et s'imagine tout puissant alors qu'il est soumis tel un rat de laboratoire par une batterie de scientifiques dans un bunker. Donc il passe tout le film à se la péter à mort alors qu'en fait, wallah, une machine joue à la poupée avec son anus... sa nuque.Libre arbitre on vous dit.Donc en fait c'est jamais clair qui est quoi et qui a tué sa maman et pourquoi et quoi que qui ou comment mais en tout cas RIEN N'EST VRAI BORDEL !!Côté cinématographique... C'est une merde.Les figurants ont un balai dans le cul et jouent non pas des humains mais des NPC. C'est-à-dire que la mise en scène, la réalisation et le jeu des acteurs va dans le sens du mimétisme du logiciel : position stationnaire, dos caméra, aucune présence dans l'espace, effet pot de fleur dans un espace aseptisé... La photographie est plus fausse que nature et en ce sens, c'est une transpostition parfaite du jeu vidéo au cinéma. Nous sommes bien face à une réalisation et des acteurs qui prétendent être des assets 3D sans âme dans un jeu vidéo... Et évidemment c'est raté, car aucun Assassin's Creed que je connaisse ne réussit à reproduire une foule crédible. (Pour tous les blairaux qui diront siiiiii cé le kaaaa, vous méritez de vous infliger ce film.) Quand on ne comprend pas que les figurants sont aussi des acteurs, voilà ce que ça donne.Super Marion Cotillard. Je n'aime pas. J'ai failli dire tout haut "Oh non, pas elle !" mais je me suis mis la main devant la bouche.Elle parle comme Shirka dans Ulysse 31. C'est un robot. "Transfert de données" "Gneuuu, erreur diagnostique santé" "Paramètre de désynchronisation erronnés" "Erreur 404, Gneuuu !".Et TOUT son texte est comme ça (et elle en remet une couche avec son auto-doublage) Je ne peux que supposer que c'est elle-même qui se double. "Oh, Rabza, je voudrais tellement que vous compreniez que je ne suis pas mauvaise, Jai-Juste-été-programmée-comme-ça-gnnnn-euuuu".Elle meurt mieux dans Batman qu'elle ne parle dans AC.Je m'attendais à ce qu'elle soit un robot. Sérieux. En vrai. Je m'attends ENCORE à ce qu'elle soit en fait un robot dans la suite. Oui parce qu'il y aura une suite.Ce film est une merde. Je n'avais pas une mauvaise opinion des jeux avant de voir le film. C'est fait.Ce film pourrait s'appeler "l'homme pétasse hollywoodien mal rasé de base contre les illuminatis".Je donne à ce film la note de 2WorldTradeCenter/10 pour son esthétique conspirationniste et son racisme aguicheur et à la fois insultant envers une certaine frange de la population. (Cette analyse est je crois justifiée par l'origine française du scènario sur lequel se base ce film).No rage.BONUS ROUND : LA TRADUCTION DE L'ENFER !!Ce film est un naufrage pour l'adaptation audiovisuelle. La traduction est mauvaise, les répliques sans âme, et le choix de merde de faire parler Mario Cotillard comme une mauvaise doubleuse de jeux vidéo mal dirigée (comme un robot), enlèvent encore plus de substance à sa prestation. C'est particulièrement frappant concernant ses répliques à elle, et elle est particulièrement écorchée par l'adaptation merdique.Exemple gentillet parce qu'il y en avait des pires, mais le traumatisme fait que le les ai oubliés :"Je maîtrise."au lieu de "Je maîtrise la situation.""Accompagnez-moi"au lieu de "suivez-moi""Le saut de la foi"au lieu d'une adaptation qui fasse comprendre que Callum (que j'ai rebaptisé Rabza White) a embrassé la cause en intégrant les valeurs de son ancêtre. Leap of faith c'est "acte de foi". Il faut dire qu'il a embrassé la cause.Ou alors, la profusion de phrases nominales.