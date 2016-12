Voici une Information concernant le jeu Dead Rising 4 :Le magazine a noté divers jeux. Voici les notes :- Dead Rising 4 (Xbox One) – 9/8/8/9 [34/40]- Job Simulator (Ps4) – 7/7/7/9 [30/40]- Super Stardust Ultra VR (Ps4) – 8/7/7/7 [29/40]- Legna Tactica (3DS) – 7/7/7/6 [27/40]- Dogos (Ps4/Xbox One) – 6/7/7/6 [26/40]- Paranautical Activity (Ps4/Xbox One) – 6/7/6/6 [25/40]Dead Rising 4 obtient donc la meilleure note parmi les jeux testés dans le dernier magazine japonais. Pour rappel, le jeu est déjà disponible sur PC et Xbox One, et sortira l’année prochaine sur Ps4…Source : http://gematsu.com/2016/12/famitsu-review-scores-issue-1464