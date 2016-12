Voici une Image du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Nintendo continue de dévoiler sur son compte Facebook une image du jeu. Celle-ci illustre Link autour d’un feu de camp dans une zone enneigée. Pour rappel, le jeu sortira sur WiiU et Nintendo Switch l’année prochaine…Source : http://nintendoeverything.com/new-zelda-breath-of-the-wild-screenshot-122116/