En triant mes jeux ps3, je me suis rendu compte qu'elle avait perdu beaucoup d'exclusivités. Que se soit au profit de la ps vita, du PC et depuis au moins un an avec les remastered ps4... Que lui reste il a cette pauvre ps3 sortit en 2006 pour 599€...?et bien:3D Dot Game HeroesAfrikaAquanaut's HolidayAr tonelico 3Ar no SurgeAnother Century's Episode: RAtelier Rorona : The Alchemist of ArlandAtelier Escha & Logy : Alchemists of the Dusk SkyBattle Princess of ArcadiasBleach : Soul ResurrecciónBuzz ! Quiz TVCarnival IslandDrakengard 3X EdgeCasting VoiceCyberbike 2DanceStar PartyDanceStar Party HITsDemon's SoulsDerby Time OnlineDisgaea D2Dream Club GogoDream C Club Complete Edipyon! (Everybody DanceEverybody's Golf : World TourEyePet/EyePet Move editionEyePet & FriendsFolkloreFormula One : Championship EditionGenji : Days of the BladeGran Turismo 5/Gran Turismo HD Concept/Gran Turismo 5 : PrologueGod of war ascensionHazeHakuoki : Stories of the ShinsengumiHeavenly SwordHyperdimension NeptuniaHyperdimension Neptunia mk2Hyperdimension Neptunia VictoryinFamousinFamous 2Initial D : Extreme Stage (JoJo's Bizarre Adventure : All Star BattleKatamari ForeverKillzone 2Killzone 3Kung Fu RiderKidou Senshi Gundam UCLairLast RebellionLegasistaLittleBigPlanetLittleBigPlanet 2 avec Sackboy's Prehistoric MovesLittleBigPlanet KartingMAGMedieval MovesMetal Gear Solid 4 : Guns of the PatriotsMist of ChaosMobile Suit Gundam : Target in SightMobile Suit Gundam Extreme Vs Full BoostMobile Suit Gundam Side StoriesMonster Madness : Grave DangerMotorStormMotorStorm Pacific RiftMotorStorm ApocalypseMove FitnessMy Summer Holiday 3Naruto : Ultimate Ninja StormNinokuniOne Piece : Pirate WarriorsPainPersona 4 UltimaxPlayStation Move Ape EscapePuppeteerRainRatchet & Clank : All 4 OneRatchet & Clank : Opération DestructionRatchet & Clank : A Crack in TimeRatchet & Clank : Quest for BootyRacket SportsResistance : Fall of ManResistance 2Resistance 3Ridge Racer 7Ranko Tsukigime’s Longest DayRondo of the Witch and ReasoningSaint Seiya : Brave SoldiersSaint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque : La Bataille du SanctuaireShining ResonanceSingStar + DanceSiren : Blood CurseSorcerySports ChampionsSports Champions 2StarhawkStart the Party !Start the Party Save The World !SuperCar ChallengeTales of XilliaTales of Xillia 2Tears to tiara 2The Eye of JudgmentThe Fight : Lights OutThe guided fate paradoxThe Idolmaster : One for AllThe ShootTime and EternityTime Crisis 4Time Crisis : Razing StormTrinity UniverseTrinity : Souls of Zill O'llTV SuperstarsTwisted MetalUntold Legends : Le Royaume Des TénèbresWarhawkWhite Knight ChroniclesWhite Knight Chronicles 2Wonderbook : Book of SpellsWonderbook : Diggs Détective PrivéYamasa Digi World SP Pachi-Slot Samurai WarriorsYakuza 3Yakuza 4Yakuza 5Yakuza dead soulYakuza Kenzan !Zillions of Enemy X : Zetsukai no CrusadeJe n'ai pas mis Socom : Confrontation qui est un mmo qui n'a plus de serveur.Certain jeux vont finir sur Steam je pense ( telle que les Hyperdimension).Les Infamous et Resistance auront surement un remastered sur ps4. D'autre jeux on eu des suites avec un meilleurs contenus telle que one piece pirate warrior ou naruto... et le reste c'est de l'exclu move. J'ai bien l'impression que la ps3 n'aura plus beaucoup de bonne exclusivités, surtout si sony decide de sortir des jeux telle que Genji ou Heavenly sword sur ps4. Les Yakuza ont ils une chance de sortir sur Steam ?En faite je comprend Sony et la non compatibilté des jeux ps3, en soit ça ne sert a rien vue que les multi sont dispo sur 360 et donc sur One