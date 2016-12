Voici le classement des ventes des 30 exclusivités next gen :Attention classement VGchartz (prendre avec des pincettes)Attention classement jeux physique donc pas de dematAttention exclusivité console pas PCTop 5 : 3 jeux WiiU + 2 jeux PS4Top 10 : 6 jeux Wiiu, 1 jeu Xbox one, 3 jeux PS4Et niveau top 30 : 12 jeux PS4 ,11 jeux WiiU, 7 jeux Xbox OneUncharted 4 : monte à la deuxiéme place.Halo 5 : monte à la 7 iéme place du classement.Gears of War: Ultimate édition monte à la 11 iéme placeDead Rising 3 descend à la dernière marche du classement.Les jeux WiiU reste bien présent et haut mais commence à perdre leur place dans le haut du classement.