Gareth Edward qui humilie JJ abrams !Gareth Edward qui fout des p'tites claques humiliantes à JJ abrams !JJ abrams sous l'escalier pour éviter les moqueries !Au fait on est d'accord pour dire que Felicity Jones est plus bonasse que daisy ridley ?

Who likes this ?

posted the 12/21/2016 at 07:51 PM by requin