La plateforme de VOD spécialisée dans les dessins animés japonais Wakanim annonce la sortie d'une application pour la Xbox One.



Accessible sur un ordinateur depuis n’importe quel navigateur web, la plateforme de vidéo à la demande Wakanim peut aussi être projetée sur le téléviseur. En effet, le site spécialisé dans les dessins animés japonais met à disposition de ses clients une petite application mobile pour Android et iOS qui permet de diffuser des vidéos sur la TV, via Chromecast ou Airplay.



À ces différentes méthodes, on peut désormais ajouter celle qui permet de streamer des séries et des films d’animation en passant par la Xbox One. Ce mercredi, le site de VOD lance une application utilisable sur la console de Microsoft. Une fois lancée, il n’y a plus qu’à parcourir le catalogue de Wakanim et lancer l’œuvre de son choix pour qu’elle apparaisse à l’écran.



Mais que les propriétaires d’une PlayStation 4 se rassurent. Wakanim a aussi planifié le développement d’une appli pour la console de Sony. Elle devrait arriver au cours du premier trimestre 2017, précise la société. En attendant, ils devront faire preuve de patience en se rabattant sur l’accès web du service de VOD ou sur l’une de ses deux applications pour mobile.



Le catalogue de Wakanim est composé d’un millier d’épisodes provenant de dizaines de dessins animés. Le service propose un abonnement sans engagement de 5 euros par mois qui permet de visionner des séries une heure après leur diffusion au Japon. Il est aussi possible d’acheter certains programmes sur le site de VOD, via des cartes prépayées ou non.