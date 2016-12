Salut, il y en a parmi vous qui ont testésur? Je l'ai testé dans la journée, j'ai fais son mode histoire, ses 10 défis et quelques combats et pour le moment je trouve le perso bon, il a de bonnes possibilités de combos et fait de bons dégâts.J'ai pas encore trop exploré le perso pour parler de ses possibilités d'ouverture de garde et pressing.Les seuls trucs que je trouve un peu chiant c'est la lenteur se son dive kick et le fait qu'il ne puisse pas faire de boule en l'air si il saute sur place ou en arrière quand il est dans son état normal.Il peut cependant faire des boules aériennes en sautant en arrière ou sur place quand il active son V-Trigger mais dans ce cas ça ne sert pas vraiment puisque là vu que son temps est limité, il doit plutôt aller de l'avant.Le seul truc que j'ai pas encore réussi à faire car je ne sais pas si c'est possible, c'est placer sonen combo. Quelqu'un a réussi ? Je me demande si c'est possible car ça reste une techniqueen choppe spé et les persos qui en ont, peuvent les mettre en combo donc je me suis dit que ça devrait être possible avec lui mais j'ai pas encore réussi. Soit c'est impossible, soit j'ai pas le bon timing, soit j'ai pas encore trouvé comment faire (après quels coups ? ).Bon sinon j'ai pas pris le stage, 70 000 FM c'est presque le prix d'un perso et vu que je ne gagne pas des FM ne masse et que je ne compte pas trop dormir sur le jeu, autant garder mes FM pour des persos qui pourraient me plaire. Pour les costumes, j'ai pas non plus pris le nostalgique (La tenue de base à) car on ne peut pas le prendre avec des FM, c'est un costume payant donc osef.Si vous voulez m'ajouter, mon ID PSN et mon ID sur le jeu sont les mêmes : SHIN-JAH