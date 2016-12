Voici des « Informations » autour de la Nintendo Switch :Selon les dires de certains développeurs, rapportés par Michael Pachter, la Nintendo Switch serait la console où il est plus facile de développer des jeux parmi les trois constructeurs. Autrement dit, il est plus facile de développer un jeu sur Nintendo Switch que sur Ps4 et Xbox One. Il ajoute que le soutien des tiers dépendra du coût du portage d’un jeu multi sur ce support. Niveau prévision, il ajoute que la console devrait être en rupture jusqu’en septembre. Si le soutien des tiers est fort, la demande devrait rester élevée.Au niveau des autres consoles, il estime que Sony baissera le prix de la Ps4 Slim en 2017. Concernant la Xbox Scoprio, il estime qu’elle sera commercialisée à 399.99 dollars, pour rester compétitif. On verra bien s’il aura vu juste plus tard…Sources : http://nintendoeverything.com/michael-pachter-has-heard-from-devs-that-switch-is-the-easiest-of-the-big-three-to-develop-for/ et https://mynintendonews.com/2016/12/20/michael-pachter-shares-his-predictions-for-2017/