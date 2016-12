DICE va mettre en place à partir du 23 décembre un week-end double XP sur Star Wars Battlefront. À l'occasion des fêtes de Noël, les points d'expérience seront multipliés par deux sur tous les modes de jeu. Un coup de pouce qui sera la bienvenue auprès des nouveaux joueurs. Dans le même temps, le DLC Etoile de la Mort, sera accessible gratuitement durant l'événement. Il sera ainsi possible de débloquer les 5 Succès ou Trophées qui sont liés à l'extension. *Ce n'est pas une lune *Arrêtez ce droïde *Soutien des troupes *Restez en formation d'attaque *Solution alternative Un bonus de 5000 crédits sera offert au moment de la première connexion durant les 2 jours.

