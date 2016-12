Yo mes pouples !En début de semaine ct mon anniv 30 ans (mais on s'en bas les c****) donc j'ai pas eu trop le temps de venir discuter Switch avec vousHier y'avais le sujet Eurogamer, aujourd'hui un rapport Unreal Engine 4, bref entre ceux qui pensent encore que la console sera aussi puissante que la PS4 et ceux qui veulent pas comprendre que c'est une console portable, le débat vole pas bien hautEt aujourd'hui, y'a Julien Chieze qui poste une vidéo car j'imagine que comme moi il a un peu ras le cul de voir autant de pessimisme dans la bouche des joueurs.Je suis pas toujours d'accord avec le bonhomme surtout quand il indiquait de "ses sources" une NX au niveau entre la PS4 et la PS4 Pro........Mais en regardant la vidéo aujourd'hui faut avouer qu'il a quand même raison sur pas mal de point.La Switch est une console portable et de salon, les deux. (Même si d'un point de vue développeur c'est avant tout une console portable)Nintendo va concentrer son développement sur une seule et unique console. (Ont déjà fusionné les équipes en 2015)La diversité. Donnez moi une putin de bonne raison d'avoir 3 consoles de salon techniquement identiques sur le marché ? (A part faire actuellement ce qui se passe entre la One et la PS4 et se toucher le zizi pour savoir quels jeux tournent le mieux ?)Les éditeurs tiers. Grosse hypocrisie a ce sujet car faut arrêter de vivre chez Alice aux pays des merveilles et bien se rendre compte que quand t'achètes une console Nintendo c'est avant tout pour les jeux Nintendo ! (Et vient pas me faire croire que si la console de salon Nintendo aurait les jeux tiers en plus des jeux Nintendo t'achèterait que la console Nintendo gros mytho!)Donc stop le believe sur ce point, les jeux tiers c'est du bonus. (Parfois du bon bonus comme des exclus, Bayonetta 2)Tu as le choix putin ! La Switch propose concrètement ce qu'aucune autre console propose, le choix de pouvoir jouer à son jeu n'importe où.- Tu veux jouer dans ta chambre OKLM ? Pas de soucis.- Tu prends le train ou l'avion ? Pas de soucis.- Jouer pendant ta pause au taf ? Pas de soucis.- Jouer sous ta polaire avec un bon kawa sur ton canapé ? Putin mais c'est possible et en plus sur grand écran c'est pas unbelievable mon ptit cornichon !!La guerre des bitas est de retour ! Sans déconner je crois que c'est le point qui me fait plus rire. Pourquoi on en est revenu a cette guerre du chiffre avec les Téraflops ? A croire que vous voulez vraiment que nos consoles deviennent de vrai PC.Je fais parti de ceux qu'en on rien à carré, concrètement jouer en 720p 30 fps ou en 1080p 60fps ne changera pas mon avis sur un jeu ! Tu pourrais me foutre Mirror's Edge Catalyst en 4K 60fps ça en restera pas moins de la merde et l'escroquerie de cette annéeLa technique pour moi ne change pas l'expérience de jeu.Posez vous la question, es-ce que le remake des prochains Crash Bandicoot sera vraiment différent en terme d'expérience que les belles heures que vous avez passé sur PS1 ? Pas la peine de donner de réponse, je la connais.Bref, je vous fais pas tout les points car dans tout les cas ça va partir en couille dans les commentairesDonc je vous laisse avec la vidéo de Mr Chieze qui à le mérite de dire pas mal de choses censés.Et comme lui, le concept de la Switch est aussi un de mes plus vieux rêves de joueurs. Une console que l'on peut jouer n'importe où en mode portable et avoir le confort de la TV chez sois(J'ai cru en 2005 que Microsoft allait sortir ce concept quand ça parlait de Xbox Portable connecté)