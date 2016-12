Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Lundi, Eurogamer aurait révélé les specs finales de la console, illustrées ci-dessus. Celui-ci affirmait que la Nintendo Switch, lorsqu'elle est en mode portable, fonctionne à 40% de la vitesse d'horloge, ce qui ne serait pas le cas une fois le dock entièrement ancré. L’Unreal Engine 4 version 4.14 est sorti il y a un mois, et un développeur a trouvé quelques faits intéressants qui prêtent crédit à certains des spéculations récentes. Un fichier dans la branche principale de l’Unreal Engine 4 montre les noms de Switch, SwitchConsole et SwitchHandheld. Les paramètres SwitchConsole sont un cran inférieurs à l'UE4 par défaut utilisé sur PC, Ps4 et Xbox One. Cependant, un jeu utilisant l’UE4 sur Ps4 et Xbox One tournera de façon acceptable sur Nintendo Switch.Un paramètre est fixé à 66% et correspond à un affichage à 1080p lorsque le dock est ancré et à 720p lors de la lecture en tant que portable. Cependant, au lieu de réduire la résolution à 720p en mode principal, le moteur réduit également les paramètres graphiques. L’Unreal Engine 4 est réglé sur "FXAA" en mode console, mais change en "FXAA plus rapide" en mode principal. Il est également intéressant de mentionner que la Nintendo Switch utilise l'intégralité du moteur de rendu différé de l’Unreal Engine 4 plutôt que le moteur de rendu mobile. Il faudra que Nintendo communique le 12 janvier prochain sur le fonctionnement de la console selon les modes utilisés…Source : http://nintendoeverything.com/different-settings-for-docked-portable-switch-modes-spotted-in-unreal-engine-4/