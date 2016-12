En effet, quatre jours après sa sortie, Super Mario Run a été téléchargé plus de 40 millions de fois sur iPhone ou iPad, un chiffre qui a sans doute continué de grimper depuis et permettant au titre de se hisser dans le top 10 des jeux populaires dans des dizaines de pays. Pour rappel, le jeu est téléchargeable gratuitement, permettant d'essayer quelques niveaux, mais pour débloquer l'aventure complète, il faut s'acquitter de 9,99 €. En revanche, Nintendo ne communique pas le chiffre concernant les joueurs qui ont sorti la carte bleue.

Who likes this ?

posted the 12/21/2016 at 03:23 PM by gat