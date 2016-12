Le suspense est de courte durée, puisque l'information a filtré sur les réseaux sociaux et le titre de l'article met sur la voie, Mouloud Achour est notre invité exceptionnel. Le Monsieur est bien sûr connu pour ses émissions télévisées mais c'est avant tout un homme de goût, puisqu'il est un adorateur du jeu vidéo japonais et auditeur fidèle de Gaijin Dash. What else ?Greg n'est pas de la partie, ce n'est pas que Mouloud l'ait évincé, il est en voyage au Japon, la mère patrie, pour recharger son Ki. Le fil conducteur de cette émission numéro #16 devait être le bilan de l'année 2016 mais, l'enchaînement des apartés faisant, le programme est parti en freestyle. Le principal c'est qu'on parle du jeu vidéo made in Japan et que les choses se passent à fond.