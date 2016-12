Voici le Top Media Create allant du 12 au 18 décembre 2016 :Les jeux Yo-Kai Watch 3 Sukiyaki entre à la première place, alors que la Collection regroupant les deux premières versions entre à la dixième place, Saga Scarlet Grace entre à la quatrième place, The Last Guardian perd treize places, Final Fantasy XV perd une place sur Ps4, Watch Dogs 2 perd neuf places sur Ps4, Pokemon/Moon restent stables, Kirby : Planet Robobot perd trois places et Splatoon reste stable…Passons maintenant au Top Hardware : La Ps4, la 3DS, la PsVita et la WiiU reste stable…Source : http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20161214073/