Uncharted collection (ps4)



Les plus:

-Action non stop

-Graphiquement très bon pour de la ps3

-Système de combat et de couverture sympa

-la mise en scène



Les moins:

-Trop d'action

-Trop de WTF

-Graphiquement correct pour de la ps4

-Une visée perfectible

-Un jeu pop corn pour casu

-Le 1 à oublier

-Les dialogues et le scénario global



En résumé, je peux comprendre la hype sur la série mais je ne suis pas du tout touché. Le 1 je l'ai fait et je l'ai vite oublié, le 2 rattrape pas mal de choses mais commence à devenir tellement WTF que ca me sort du jeu. Je suis en train de faire le 3 et j'ai vraiment du mal à rester dans le jeu plus de 30 minutes... C'est tellement n'importe quoi à chaque instant que ca en devient ridicule...



Let it die



Les plus:

-exigeant

-du challenge

-le systeme de combat old school

-la base

-Niveaux procédurales



Les moins:

-graphiquement terne

-l'aspect F2P qui peut etre genant sur le long terme

-un peu rigide dans le gameplay

-10 premiers étages identiques avec juste quelques variantes graphiques



Grosse surprise pour moi. Un très bon jeu qui surpasse toutes mes attentes. Un dark souls like très bon qui réussit à me faire oublier la déception dark s ouls 3.



Deus ex mankind divided



Je l'ai acheté hier, j'ai joué 1h30 et j'ai deja envie de me faire rembourser par steam. Le jeu est très mal optimisé, je tourne à 30 fps en normal avec ma radeon R9 280X alors que je fais tourner tout les autres jeux que j'ai en max entre 40 et 60 fps...



Et la première mission est très mal introduit, on doit arreter un deal d'armes, on sait pas trop les enjeux, on se retrouve avec des dizaines d'ennemis autour d'un hélico alors que je joue en mode discret. Je sais pas comment on est censé etre discret quand le jeu commence aussi bourrin... Et la nouvelle jouabilité est très perturbante comparé à HR... HR est largement mieux introduit... Bref en pause en attendant de me replonger correctement dans le jeu...



Life is strange



Ouai l'ambiance est cool, oui l'écriture est juste, oui les personnages sont bien dans leur rôle, mais en finissant l'épisode 2 j'ai l'impression d'avoir deja fait le tour du jeu à cause du gameplay très très limité...En pause donc...



Résumé



Bref mon jeu du mois est let it die et de loin... Le reste n'est que du pop corn histoire de changer d'ambiance... En espérant que deus ex saura retrouver grâce à mes yeux, je pense qu'une fois que j'aurai passé le prologue ca ira beaucoup mieux...

Uncharted 3 j'espere le finir aussi, mais je ne pense pas que je ferai le 4 même si c'est le meilleur d'après la plupart... J'avais adoré the last of us et c'est de loin bien meilleur que uncharted...