Etant backer du projet vendredi 13 à paraitre au printemps 2017 je me suis vu remettre un certains nombre de clé pour télécharger la béta du jeu (sur pc). Quelqun est il interessé ? Sinon elles vont pourrir dans l'inutilité la plus totale ! :O

posted the 12/21/2016 at 10:59 AM by youtube06