Nacon signe une belle réussite de design et de possibilités de personnalisation avec le Revolution Pro Controller. Venant, déjà, répondre à un besoin (des sticks asymétriques sur PS4, un vrai choix à souligner même s'il divisera), il se targue, en prime, d'une jolie finition et de belles idées pour améliorer l'expérience de jeu. Nous pensons notamment à sa principale force : ses sticks dotés d'une amplitude à 46°.Des arguments qui prennent encore plus du sens eu égard au prix par rapport à la concurrence, même si cela restera bien sûr plus cher qu'une DualShock 4, beaucoup plus basique. L'application pour la personnaliser demandera du temps à dépenser. Sa largesse ne conviendra pas à tout le monde. Mais qu'importe, le Revolution Pro Controller fait des paris sans concession et la majorité trouvera chaussure à son pied. Ou profil à ses mains.- Sticks asymétriques : un vrai choix de design- Les meilleurs sticks du marché- Jolie finition- Design sobre et efficace- Personnalisation hyper poussée...- ... mais logiciel exigeant (et pas disponible sur PS4)- R1 et L1 peu accessible- Croix directionnelle manquant de souplesse- Un poil large: 17Le test complet ici : http://www.gamergen.com/tests/nacon-revolution-pro-controller-ps4-manette-test-review-verdict-279196-1