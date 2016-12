Nouvelle fonctionnalité : les courses amicales !

21/12/2016 08:00

Vous cherchez à vous améliorer dans les défis Toad ? Ou vous vous demandez simplement comment cet ami a réussi à survoler le classement toute la semaine ? Si vous avez répondu « Oui ! » à l'une de ces deux questions, vous devriez essayer une course amicale, où vous pouvez affronter sans enjeu vos amis, sans utiliser de ticket de défi.



Comment disputer une course amicale

■ Étape 1 : ajoutez un ami !

Si vous n'avez pas encore ajouté d'ami, voilà le moment rêvé !

Pour ajouter un ami, accédez à votre liste d'amis, et touchez Associer, Inviter ou Ajouter.



Une fois que l'autre utilisateur a accepté votre invitation, vous êtes amis !



■ Étape 2 : Choisissez un adversaire dans votre liste d'amis !

Si vous avez ajouté un utilisateur à votre liste d'amis, vous pouvez l'affronter dans une course amicale !

Choisissez quelqu'un parmi vos amis, et touchez RUN pour démarrer une course amicale.



À propos des limites de jeu

Les courses amicales sont limitées à un certain nombre par jour. Progressez dans le tour des mondes pour augmenter le nombre de courses quotidiennes possibles.



■ Nombre de courses possibles par jour

Progression (monde terminé) Nombre de courses possibles

Aucun 1 course

Monde 1 3 courses

Monde 2 5 courses





Les pièces obtenues, les ennemis battus et les Toads qui vous encouragent dans les courses amicales ne sont pas ajoutés à vos statistiques.

Vous pouvez disputer des courses amicales une fois le tutoriel de l'éditeur de royaume terminé.

