Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Selon Patrick Walker, la Nintendo Switch démarrera fort. Le succès ou l'échec de ce console ne sera pas déterminé le jour du lancement, lorsque la passion des fans de Nintendo, avec de nombreuses exclusivités Nintendo prévues, et un prix raisonnable, conduira à des ventes anticipées respectables. Il sera déterminé par les ventes de jeux en cours, soutenues par l'apport continu des éditeurs-tiers. Tout dépendra en fait si les joueurs décident qu'ils ont besoin d'une console hybride. Chez EEDAR, on estime que le marché dominant choisira la puissance de la console pour les expériences sédentaires et l'omniprésence du smartphone pour les expériences mobiles, laissant une console hybride sous-alimenté et pris au milieu.Selon Piers Harding-Rolls, la Nintendo Switch ne correspond pas nécessairement à un large éventail de cas d'utilisation. Le marketing devra être mieux élaboré que pour la WiiU. IHS Markit prévoit près de 4 millions de ventes l'année prochaine, mais ces perspectives sont ouvertes à la révision suite aux annonces de prix et de contenu. Un facteur que Nintendo a en sa faveur est l'impact de sa stratégie smartphone, qui aura un impact positif sur les ventes. Bien qu'il y ait une hypothèse générale que la Nintendo Switch diminue la chance d'un suivi continu de la 3DS, il y a de la place pour ces deux produits, bien qu’il soit envisageable qu’une autre portable de Nintendo soit dévoilée en 2017.Enfin, selon Dr. Serkan Toto, 2017 sera une année très importante et cruciale pour Nintendo. La Nintendo Switch est une révolution pour l'entreprise car c'est la première fois que Nintendo fusionne le public des consoles de salon et portables. Nintendo a besoin de frapper fort avec cet appareil, ou ils seront dans les limbes pour les prochaines années. Il estime que, malgré le lancement de la Nintendo Switch, Nintendo fera plus d'annonces en termes de jeux mobiles et d'utilisation de leur IP, surtout les films, en 2017…Source : http://www.gonintendo.com/stories/270687-analysts-share-their-2017-outlook-for-nintendo-discuss-potential